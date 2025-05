Conclave 2025, al via l'elezione del nuovo Papa: le notizie in diretta

Dopo la messa 'pro eligendo' di questa mattina, i 133 cardinali elettori hanno ancora qualche ora di libertà, tra Santa Marta e il pranzo, prima di chiudersi in conclave per l'elezione del nuovo Papa. Il prossimo appuntamento per loro sarà fuori dalla Domus Santa Marta alle 15.45. Da lì si sposteranno con pulmini, ma anche a piedi, verso il Palazzo apostolico. La prima tappa è nella Cappella Paolina per la processione. C'è una breve preghiera iniziale poi si forma la processione. Davanti ci saranno i cerimonieri con la croce e due candelieri. Seguono i cantori, i prelati della Rota, i protonotari apostolici, l'ecclesiastico che terrà la meditazione, ovvero il cardinale Raniero Cantalamessa. Infine seguiranno i cardinali elettori seguendo l'ordine dei diaconi dei presbiteri e dei vescovi. La processione sarà accompagnata dalle litanie dei santi. L'arrivo nella Cappella Sistina è previsto alle 16.30 circa. I cardinali prendono ciascuno il proprio posto e viene cantato il 'Veni Creator', l'invocazione allo Spirito Santo. Quindi il giuramento, prima collettivamente poi singolarmente uno per uno. Quando l'ultimo dei cardinali avrà prestato giuramento il Maestro delle cerimonie, mons. Diego Ravelli, intima l' "Extra Omnes" e tutti coloro che non devono rimanere in conclave escono dalla Sistina. È presumibile che questo avvenga intorno alle 17.30-18. Da questo momento in poi non ci sarà più nessun collegamento tra i cardinali e il mondo esterno. A porte chiuse e lontani dalle telecamere, i cardinali ascolteranno la meditazione di Cantalamessa alla fine della quale sia lui che il Maestro delle cerimonie lasceranno a loro volta la Sistina. A questo punto il cardinale decano, che all'interno del conclave sarà Pietro Parolin (Giovanni Battista Re non è elettore), chiede ai cardinali se procedere al primo scrutinio. In questo caso basta la maggioranza semplice. Poi si passerà alla votazione vera e propria per il nuovo Papa per la quale il quorum è di 89 voti. La prima fumata dunque si dovrebbe tenere stasera stessa, calcolando i tempi non prima delle 19-19.30.