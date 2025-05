Patrimonio Vaticano, tra sfide del nuovo Papa anche bilancio in rosso

Introduzione

Tra le tante tematiche che Papa Francesco ha dovuto affrontare nel suo pontificato c’è stata anche quella della stretta sulle finanze vaticane. Proprio i suoi appunti e i suoi interventi pre-Conclave sulla necessità di imboccare la strada di "una Chiesa povera per i poveri" furono alla base dei tanti voti convogliati su di lui nel Conclave del 2013.

Bergoglio ha sicuramente segnato un’epoca di riforme finanziarie, ma non ha risanato i conti tra donazioni in calo, spese della Curia non contenute e buco del fondo pensioni. Così una spending review attende il nuovo pontefice. L’urgenza è dettata dai numeri: dal Covid in poi i bilanci sono costantemente in negativo. Meno 78 milioni di euro nel 2022, -83 l’anno dopo, e ancora circa -70 nel 2024