Conclave, gli orari previsti per le fumate per l'elezione del Papa

Come comunicato dal direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, oggi la prima fumata del conclave ci sarà "non prima delle 19”. E a partire da giovedì le fumate saranno due: intorno alle 10.30 (in questo caso solo se bianca) o alle 12; nel pomeriggio alle 17.30 (anche in questo caso solo se bianca) o intorno alle 19. Ecco tutti gli orari da sapere

I risultati delle votazioni all’interno del Conclave vengono annunciati al mondo tramite le “fumate”: bianca nel caso di elezione del Papa, nera nel caso non sia stata raggiunta la necessaria maggioranza. In ogni caso, nel corso delle giornate la fumata può arrivare in orari specifici: come ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, oggi la prima comunicazione al mondo dei risultati del voto ci sarà "non prima delle 19” (I NUMERI DEL CONCLAVE). A partire da giovedì, invece, le fumate saranno intorno alle 10.30 (in questo caso solo se bianca) o alle 12 (che riguarderà i due scrutini del mattino); nel pomeriggio alle 17.30 (anche in questo caso solo se bianca) o intorno alle 19 (che riguarderà i due scrutini del pomeriggio). Le fumate sono dunque due al giorno, ma in caso di esito positivo non sarà a fine sessione ma viene anticipata. (Conclave 2025, le notizie in diretta).