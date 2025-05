Conclave, gli orari delle fumate del secondo giorno

I 133 cardinali elettori riuniti in Conclave per il secondo giorno di voto in Cappella Sistina (LA DIRETTA). Si sono ritrovati alle 8 nel Palazzo Apostolico, per celebrare messa e lodi nella Cappella Paolina. Dopo la messa e le lodi, i porporati oggi faranno quattro votazioni per eleggere il successore di Pietro.

Gli orari delle fumate

Al mattino le prime due votazioni. Due sono le fumate previste: una a fine mattinata e una la sera, ovvero al termine di entrambe le votazioni del mattino e del pomeriggio. A meno che il nuovo Papa non venga eletto alla prima delle due votazioni previste di mattina e di pomeriggio: in quel caso la fumata (bianca) sarà anticipata attorno alle 11 se si raggiungerà l'intesa in mattinata o intorno alle 17.30 se sarà necessaria anche la prima votazione nel pomeriggio.

Se non ci sarà la fumata vorrà dire che il voto non ha raggiunto il quorum di 89 e quindi si procederà ai successivi scrutini, al termine dei quali, alla fine della mattinata, intorno alle 12 (e poi stasera intorno alle 19), ci sarà in ogni caso una fumata, sia essa bianca o nera.