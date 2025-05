Conclave 2025, oggi 4 votazioni per l’elezione del nuovo Papa. LIVE

Oggi secondo giorno del conclave per l'elezione del nuovo papa, dopo la prima fumata nera di ieri. I 133 cardinali votanti sono rimasti chiusi nella Sistina per più di 3 ore prima di mandare il segnale che nessuno ha ottenuto abbastanza voti per succedere a Francesco. In piazza San Pietro e lungo via della Conciliazione più di 45mila fedeli sono rimasti a lungo col naso all'insù guardando al comignolo. Oggi si replica: due fumate, a meno che la prima non sia bianca.