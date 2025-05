Dopo l’elezione del nuovo Pontefice, i fedeli aspettano i prossimi appuntamenti del successore di Francesco. Nella giornata di venerdì nuova riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura a Roma per mettere a punto le misure in vista dell’Angelus che attirerà di nuovo migliaia di persone in piazza

Dopo l’elezione di Papa Leone XIV (LA DIRETTA) e il primo discorso da Pontefice, adesso i fedeli di tutto il mondo aspettano i prossimi appuntamenti del successore di Francesco. Il più atteso è senza dubbio l’Angelus in programma domenica 11 maggio, quando Leone XIV si affaccerà dal balcone di piazza San Pietro. Un evento che attirerà di nuovo migliaia di persone in Vaticano e proprio per questo è in programma nella giornata di venerdì una nuova riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura a Roma per mettere a punto le misure.