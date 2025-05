Papa Leone XIV concede l'indulgenza plenaria: cos'è e cosa significa

Per la Chiesa Cattolica è la remissione totale della pena temporale dovuta per i peccati già perdonati, che il fedele può ottenere per sé o per i defunti. Quando un fedele si confessa, riceve il perdono dei peccati ma resta una sorta di “debito” davanti a Dio. L’indulgenza plenaria cancella proprio questa “debito”, liberando totalmente l’anima da ogni conseguenza del peccato. L’indulgenza non sostituisce la confessione, la conversione o la penitenza, ma esprime l’amore misericordioso di Dio che, tramite la Chiesa, offre una grazia per la purificazione dell’anima.