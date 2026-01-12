Venezuela, chi sono gli italiani liberati e quelli ancora in carcere

Da oltre un anno in carcere era anche Mario Burlò, imprenditore torinese, trattenuto secondo i familiari senza motivi chiari. Burlò sarebbe partito nel 2024 per andare in Venezuela per esplorare nuove opportunità imprenditoriali, ma non è più tornato. "Non lo vedo dal novembre 2024. Mi aveva detto che sarebbe partito per il Venezuela", ha detto la figlia in un'intervista a Il Corriere della Sera di Torino, affermando di averlo sentito solo a "ottobre scorso, dopo undici mesi senza alcun contatto". La famiglia ha parlato di una chiamata "molto breve". "Non ci siamo detti molto. Ovviamente la conversazione era controllata. Ne ho certezza, perché sentivo in sottofondo una voce che in spagnolo diceva: ‘Tres minutos, dos minutos, un minuto màs...’. Abbiamo parlato un po' di cose nostre e di quanto ci mancavamo".

Mario Burlò - ©Ansa