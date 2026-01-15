Venezuela, Tajani: "Libero anche Luigi Gasperin". Trump vede Machado

La conferma è arrivata dal ministro degli Esteri. "Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere", ha scritto Tajani su X. Intanto il presidente americano, dopo aver parlato al telefono con Delcy Rodriguez, incontra oggi alla Casa Bianca Maria Corina Machado

Dopo le liberazioni di Trentini e Burlò il Venezuela ha rilasciato un altro italiano. E' stato liberato, infatti, un altro dei nostri connazionali detenuti, Luigi Gasperin. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antoni Tajani. "Anche Luigi Gasperin è libero", ha scritto su X. "Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere", ha confermato ancora Tajani. Gasperin, 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto dello scorso anno a Maturin.

La nota della Farnesina

''Il ministro degli Esteri Antonio Tajani annuncia che in Venezuela il cittadino italiano Luigi Gasperin è definitivamente libero''. Lo si legge in una nota della Farnesina che spiega che ''nella notte è stato reso esecutivo l’ordine di scarcerazione che era già stato emesso, ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane''. La stessa Farnesina ha riferito che ''Gasperin è provato, ma in condizioni stabili''. L'imprenditore, è stato aggiunto, ''ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (Stato Monágas) dove si trova la sua azienda''.