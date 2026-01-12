La leader dell’opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025 è stata ricevuta dal Pontefice in Vaticano. Anche il presidente Usa Trump annuncia un imminente incontro con Machado e ribadisce che una grazia per Maduro non è “uno scenario possibile”

Nelle ultime ore Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza Marina Corina Machado , figura di spicco dell’opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025. La notizia è stata diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede, che ha inserito l’incontro nel calendario ufficiale delle attività odierne del Pontefice. Leader del movimento Vente Venezuela, è da anni una delle voci più rilevanti nella denuncia delle violazioni dei diritti democratici nel suo Paese, la sua attività politica l’ha resa un simbolo della resistenza civile contro il regime del presidente venezuelano Nicolás Maduro, costringendola a periodi di clandestinità e all’esilio forzato.

Trump incontrerà Machado martedì o mercoledì

Come è noto, Machado è fuggita dal Venezuela per comparire a Oslo in occasione dell’assegnazione del premio Nobel, lo scorso dicembre. Dopo il sequestro e il trasferimento a New York di Maduro, il presidente statunitense Donald Trump ha escluso che Machado possa subentrare come leader del Paese. L’udienza con Papa Leone XIV, avvenuta secondo quanto trapela su richiesta della stessa Machado, si inserisce in questo quadro di forte incertezza politica. Intanto, Trump ha fatto sapere che incontrerà la Premio Nobel e leader dell’opposizione venezuelana “martedì o mercoledì”, senza fornire ulteriori dettagli, precisando, inoltre, che la grazia a Maduro non è "uno scenario possibile".