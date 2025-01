L'esilio

Da settembre, Urrutia vive in esilio in Spagna, dopo essere stato dichiarato ricercato per aver diffuso, insieme agli altri esponenti dell’opposizione, le ricevute del voto elettronico che dimostrerebbero la sua vittoria. Nei mesi scorsi, Urrutia ha dichiarato di aver dovuto riconoscere la vittoria di Maduro come unica via per lasciare il Venezuela ed evitare l’arresto. Tuttavia, ha annunciato la sua intenzione di rientrare nel paese il prossimo 10 gennaio, data prevista per l’insediamento del nuovo governo, per rivendicare la presidenza. Nei prossimi giorni, Urrutia intraprenderà un viaggio in America Latina, con tappe in Argentina e Cile, prima di fare ritorno in Venezuela proprio in occasione del 10 gennaio.