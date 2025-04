Ucraina, Mosca: distrutti droni, centrali controllo, stazioni StarlInk

Nelle ultime 24 ore, il gruppo russo di forze occidentali ha distrutto 26 droni, 39 centrali di controllo e 4 stazioni di comunicazione satellitare Starlink delle forze armate ucraine. Ieri spiragli di pace per l'Ucraina dopo l'incontro Trump-Zelensky a San Pietro prima dei funerali del Papa. 'Molto produttivo', dice la Casa Bianca. 'Un buon incontro', per il presidente ucraino. 'Putin vuole fermare la guerra o mi prende in giro? Troppi muoiono. Devo trattarlo diversamente, con le sanzioni?', dice il presidente Usa