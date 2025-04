Papa Francesco, in 400mila ai funerali: da oggi visite alla tomba LIVE

Oltre 250mila persone in piazza San Pietro e 150mila lungo il percorso del feretro, tumulato nella Basilica di Santa Maria Maggiore hanno dato l'ultimo saluto al Pontefice. La cerimonia funebre è stata celebrata in mattinata, alla presenza dei leader mondiali, seguita dal corteo funebre per le vie del centro di Roma. Il cardinale Giovanni Battista Re nell'omelia ha ricordato l'impegno del Papa per la pace: “Ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all'ultimo giorno della sua vita terrena"