Morte Papa Francesco, ecco quando potrebbe iniziare il Conclave

Introduzione

Le esequie di Papa Francesco (DIRETTA) danno inizio ai novendiali, i nove giorni durante i quali si celebrano messe in suffragio del Papa defunto. L’ultima messa, prevista per domenica 4 maggio, segnerà la fine del lutto e l’inizio del periodo del Conclave. Ecco cosa sapere sulle date del possibile inizio, al momento ancora non certo.