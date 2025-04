Arcivescovo metropolita emerito di Wellington, il cardinale John Atcherley Dew farà un viaggio di almeno 30 ore e prenderà tre aerei per raggiungere il Conclave. Pastore della capitale più a sud del mondo, sarà proprio lui il cardinale che attraverserà il maggior numero di chilometri per arrivare a Roma. Nominato da Papa Francesco nel 2015, Dew è anche il quarto neozelandese nella storia del Paese a ricevere la porpora

Un viaggio di almeno 30 ore e tre aerei, per raggiungere il Conclave. È questo l'itinerario che percorrerà il Cardinale John Atcherley Dew, arcivescovo metropolita emerito di Wellington in Nuova Zelanda, per arrivare a Roma. Pastore della capitale più a sud del mondo, sarà proprio lui il cardinale che attraverserà il maggior numero di chilometri per prendere parte al Conclave. Nominato da Papa Francesco nel 2015, Dew, 77 anni, è anche il quarto neozelandese nella storia del Paese a ricevere la porpora.