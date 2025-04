Papa Francesco, video inedito per i giovani: "Imparate ad ascoltare"

"Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento, dire qualcosa. Ma è importante l'ascoltare". A parlare è Papa Francesco, in un video inedito rivolto ai giovani e pubblicato proprio oggi, nel giorno in cui si conclude il Giubileo degli Adolescenti a Roma, dal giornale online Impronte. Le immagini sono state registrate l’8 gennaio, poco prima del ricovero al Gemelli del Pontefice, da un suo amico sacerdote, don Luca, ospite a Casa Santa Marta. Bergoglio è in abiti informali e si rivolge ai ragazzi rimarcando l'importanza dell'ascolto ma anche delle radici. "Guardate bene la gente, la gente non ascolta. Alla metà di una spiegazione, risponde... E questo non aiuta alla pace. Ascoltate, ascoltate tanto", sottolinea Francesco. "E non dimenticate dei nonni. I nonni ci insegnano tanto", aggiunge.