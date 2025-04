Addio a Papa Francesco, sulla sua tomba solo una rosa bianca

La tomba di Papa Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore è adornata con un unico fiore: una rosa bianca. Sono tanti i fedeli che arrivano nella basilica mariana con questo fiore in mano che, al momento, è poi deposto di lato (L'OMAGGIO ALLA TOMBA DEL PAPA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). La rosa bianca rappresenta il legame tra Papa Bergoglio e Santa Teresina di Lisieux, fin dai tempi in cui era in Argentina. Nel libro intervista "El Jesuita", scritto dai giornalisti Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti, Bergoglio, prima di diventare Papa Francesco, raccontava: "Quando ho un problema chiedo alla santa, non di risolverlo, ma di prenderlo in mano e aiutarmi ad accettarlo, e come segnale ricevo quasi sempre una rosa bianca". L'iscrizione sulla lapide "Franciscus" risalta rispetto alle foto che erano circolate nei giorni scorsi, grazie, secondo quanto si apprende, ad un piccolo ritocco che, pur nella sobrietà, ha voluto rendere più visibile l'unica parola che Bergoglio ha voluto sulla sua lapide. Sopra la lapide c'è invece, come era stato preannunciato, l'immagine della croce episcopale che Francesco portava al collo. Sono molti i fedeli che, dopo la visita in basilica, commentano che la tomba "è semplice come era lui".