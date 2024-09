L’ex leader dell’opposizione a Nicolàs Maduro: "Dobbiamo difendere la democrazia, minacciata e attaccata non solo in Venezuela ma in tutto il mondo". E ha aggiunto che "lasciare impunito Maduro sarebbe un messaggio terribile"

"Chiediamo alla presidente Meloni di riconoscere González Urrutia come presidente eletto del Venezuela per offrire una possibilità di transizione pacifica e democratica": Juan Guaidó, ex leader dell’opposizione a Nicolàs Maduro costretto a lasciare il Paese, ha parlato a Sky TG24 Mondo della situazione del Venezuela. Per Guaidó "dobbiamo difendere la democrazia, minacciata e attaccata non solo in Venezuela ma in tutto il mondo" e "Maduro deve essere obbligato" a lasciare il potere e "il mondo intero deve mobilitarsi ed eliminare la dittatura". "Lasciare impunito Maduro sarebbe un messaggio terribile per tutto il mondo", ha sottolineato.

Guaidó: “Dobbiamo difendere la democrazia”

“Il presidente eletto del Venezuela è stato espulso dal Paese e adesso ha trovato rifugio in Spagna”, ha detto Juan Guaidó parlando di Edmundo González Urrutia. “Il Senato spagnolo lo ha riconosciuto come il presidente eletto. Adesso dobbiamo difendere la democrazia, minacciata e attaccata non solo in Venezuela ma in tutto il mondo. Ovunque Maduro arrivi cerca di andare contro il pilastro fondamentale della democrazia, dopo aver distrutto le istituzioni, l’indipendenza dal potere, la libertà di stampa. Oggi tutto il mondo ha visto che non è sufficiente votare, perché quello che sta succedendo purtroppo in Venezuela è che i voti non sono stati considerati. Chiediamo al presidente spagnolo, così come alla presidente Meloni, di riconoscere González Urrutia come presidente eletto del Venezuela per offrire una possibilità di transizione pacifica e democratica”.

Guaidó: “Vogliamo sia rispettato il voto del popolo”

Juan Guaidó, che è stato leader dell’opposizione a Nicolàs Maduro ed è stato costretto a lasciare il Venezuela, ha detto di essere in contatto con González Urrutia e la leader d’opposizione María Machado: “Dal 28 luglio in Venezuela ci sono quasi 2.200 sequestrati e detenuti che sono stati incarcerati dalla dittatura di Maduro. Dobbiamo mantenere l’unità e l’attività di resistenza, è un compito e una sfida al tempo stesso che richiede comunicazione. Anche noi che siamo esiliati siamo perseguitati dalla dittatura di Maduro. Io penso che sia la possibilità di ritornare con l’appoggio determinante del mondo. La mia proposta è semplice, in questo momento non stiamo aiutando solo i venezuelani, ma l’essenza della democrazia: il voto. Noi vogliamo che sia rispettata la decisione del popolo, e non vogliamo che ci sia questa impunità”.