Argentina, accordo con Fmi per prestito di 20 miliardi

L’annuncio arriva direttamente dal Fondo Monetario Internazionale che tramite un comunicato ha dichiarato di aver stipulato un accordo tra il proprio staff tecnico e le autorità argentine “su un programma economico completo sostenibile con un accordo di 48 mesi nell’ambito dell’Extended Fund Facility, una tipologia ad hoc per i paesi a basso reddito che non prevede il pagamento degli interessi sul prestito, per un totale di 20 miliardi di dollari, soggetto all'approvazione del Consiglio di amministrazione del FMI". Secondo quanto riportato dalla testata online del quotidiano La Nation, la decisione del CdA del Fmi in merito all’approvazione del prestito verrà comunicata durante la giornata di venerdì 11 aprile.