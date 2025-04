Guterres: Gaza è un campo di sterminio. Hamas: necessaria tregua. LIVE

Il segretario generale Onu Antonio Guterres ha accusato Israele per aver trasformato Gaza in un "campo di sterminio". "L'attuale percorso è un vicolo cieco, totalmente intollerabile agli occhi del diritto internazionale e della storia, e il rischio che la Cisgiordania occupata si trasformi in un'altra Gaza lo rende ancora peggiore", ha aggiunto. “Questa guerra non può continuare indefinitamente, ed è quindi necessario raggiungere un cessate il fuoco", ha detto all'Afp Hossam Badran, membro dell'ufficio politico di Hamas, aggiungendo che "la comunicazione con i mediatori è ancora in corso" ma che "finora non ci sono nuove proposte".

Intanto, qualcosa inizia a muoversi, sul dossier nucleare iraniano. Donald Trump ha fatto la prima mossa annunciando a sorpresa l'avvio di "negoziati diretti ad alto livello" con Teheran a partire da sabato. Il regime degli ayatollah ha confermato ci saranno dei contatti in Oman, ma soltanto indiretti, auspicando allo stesso tempo che la partita si chiuda positivamente, arrivando alla fine delle sanzioni. Israele mantiene sul tavolo "l'opzione militare" contro il nemico giurato della regione. La questione Iran è stata rilanciata da Trump alla Casa Bianca durante un incontro con Benyamyn Netanyahu.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: