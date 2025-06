Arresti di massa a Los Angeles, in campo i 700 marines voluti da Trump

Sindaca di Los Angeles: “Trump ci usa per capire fin dove può violare la legge”

"Donald Trump sta usando la nostra città come un esperimento, per vedere fino a dove può spingersi nel violare la legge. Se sfonda qui, potrà farlo in tutto il Paese". Ha detto la sindaca di Los Angeles Karen Bass. Ieri "l'Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha condotto cinque raid per arrestare immigrati, uno davanti alla scuola di mio nipote. Stanno provocando caos e terrore, senza motivo. Ho parlato con i familiari di alcuni sequestrati: una madre originaria del Guatemala, che cerca da giorni il marito e il figlio presi nella retata al magazzino Ambiance; una figlia che ha visto il padre portato via in manette e da allora non ha più saputo nulla. Non consentono neanche di comunicare con gli avvocati, violando la legge. Molti arrestati non sono illegali: vengono catturati mentre vanno negli uffici dell'Ice, a completare le pratiche burocratiche per confermare il permesso di residenza. Così gli altri in attesa non vanno più, diventando illegali e deportabili", afferma Bass. La sindaca di Los Angeles sottolinea: "Trump in campagna elettorale aveva promesso di deportare i criminali: come è passato dai narcos e gli assassini agli onesti padri di famiglia che lavorano nel magazzino Home Depot?". Per Bass "sono in corso manifestazioni in larga parte pacifiche, per problemi politici seri creati dall'amministrazione, ma siamo in controllo". Per quanto riguarda i soldati mandati da Trump, "su oltre 2.000 mobilitati, solo 300 vengono impiegati. Fanno la guardia davanti all'edificio federale vicino al municipio e quello di Westwood. Gli altri siedono in caserma a girarsi i pollici. A cosa serve aggiungere 700 marines a questi militari già inutili?".