Santo Domingo, crolla il tetto di una discoteca: almeno 98 morti

Oltre 200 i feriti



Secondo quanto riportano i media locali e i soccorritori impegnati nelle operazioni, sarebbero almeno 220 i feriti, molti dei quali trasferiti in ospedale. Tra le vittime, il governatore provinciale e l'ex lanciatore della Major League Baseball Octavio Dotel. Dotel, 51 anni, è morto durante il trasporto in ospedale dopo essere stato estratto dalle macerie. Tra i deceduti figura anche la governatrice provinciale Nelsy Cruz, e tra i dispersi il figlio del ministro dei Lavori pubblici Eduardo Estrella, oltre al cantante Rubby Pérez. Al momento del disastro, nel locale si trovavano almeno 300 persone, un numero che rientra nei limiti della capienza massima consentita: circa 700 posti a sedere e fino a 1.000 in piedi. Si teme che il bilancio delle vittime e dei feriti possa aumentare ulteriormente. "Continuiamo a sgomberare i detriti e a cercare persone", ha dichiarato martedì sera Juan Manuel Méndez, direttore del Centro Operativo di Emergenza. "Cercheremo persone senza sosta". I familiari dei dispersi si sono radunati sul posto e hanno condiviso le foto dei loro cari, mentre decine di ambulanze trasportavano d'urgenza i feriti in ospedale. La causa dell'incidente non è ancora nota.