Ucraina, Usa: “Inquietante” che i cinesi combattano per la Russia LIVE

Il presidente ucraino Zelensky ha segnalato la presenza di cittadini cinesi tra le file delle forze russe attive nel Donetsk. Lo ha fatto diffondendo un video, attraverso i propri canali social, in cui si vedono due uomini catturati dalle forze ucraine e – secondo quanto dichiarato – trovati in possesso di documenti identificativi. Se confermato, si tratterebbe di un nuovo livello d'interferenza nel conflitto, dopo il flusso mai interrotto di componenti 'dual use' a Mosca. Ma fonti militari dei Paesi alleati invitano alla cautela: “Non vi sono indicazioni" che il governo cinese si celi dietro l'invio di soldati in Ucraina. Gli Usa affermano che è "inquietante" che i cinesi combattano per la Russia in Ucraina.

Il presidente ucraino ha confermato ufficialmente per la prima volta la presenza delle truppe del Paese nella regione russa, sottolineando che le operazioni in quella zona - così come nel Kursk - sono una risposta giustificata all'invasione di Mosca.

Il Pentagono sta valutando una proposta per il ritiro di 10mila militari americani dall'Europa orientale. Lo rivela Nbcnews, citando sei diverse fonti americane e europee e sottolineando la preoccupazione suscitata dal fatto che questa possibile mossa possa rafforzare Vladimir Putin. Le unità che potrebbero essere ritirate infatti fanno parte del contingente di 22mila militari che l'amministrazione Biden inviò nel 2022 nei Paesi della Nato confinanti con l'Ucraina dopo l'invasione russa.

