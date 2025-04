Guerra Mo, Gaza: 40 palestinesi morti in attacchi israeliani. LIVE

Hamas mette sul piatto dei negoziati una nuova proposta: la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle sue mani in cambio del ritiro dell'Idf e di un cessate il fuoco della durata di 5 anni. Ma le notizie che arrivano dal Cairo, dove è arrivata una delegazione del movimento integralista palestinese per discutere con i mediatori egiziani, non fermano raid e combattimenti. Nelle ultime 24 ore almeno 40 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano nella Striscia di Gaza, lo riporta la Tass citando l'emittente qatariota Al Jazeera.

Un funzionario di Hamas, che ha chiesto l'anonimato, ha detto all'Afp che il gruppo "è pronto a uno scambio di prigionieri in un'unica soluzione e a una tregua di cinque anni". La proposta arriva dopo il no all'offerta di Tel Aviv, 45 giorni di tregua e 10 ostaggi liberati, motivata dal fatto che Hamas punta alla fine della guerra, e al ritiro di Israele dalla Striscia, e non vuole "accordi parziali" con il governo di Benyamin Netanyahu.

In Oman al via il terzo round dei negoziati Teheran-Washington sul nucleare.

Devastante esplosione nel porto di Rajaishahr, vicino a Bandar Abbas, nel sud dell'Iran. A saltare in aria è stato un serbatoio di carburante. Distrutto un edificio pubblico. Il bilancio è di almeno 18 morti e 800 feriti.

