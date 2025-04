Guerra Israele, fonti mediche: almeno 17 morti in ultimi raid su Gaza

Ci sono "progressi" nel negoziato indiretto tra Hamas e Israele per porre fine alla guerra a Gaza, che continua a mietere vittime nonostante gli appelli alla de-escalation che arrivano dalla comunità internazionale preoccupata anche per la situazione in Libano, dove l'Idf è tornato a bombardare i sobborghi sud di Beirut per colpire Hezbollah, la terza volta dalla fragile tregua di fine novembre. "È' stato colpito un deposito di missili", afferma l'Idf, mentre il presidente libanese Joseph Aoun è tornato a chiedere l'intervento di Usa e Francia, "garanti della tregua", per fermare i raid. "Giovedì abbiamo visto qualche progresso rispetto ad altri incontri, ma dobbiamo trovare una risposta alla domanda fondamentale: come porre fine a questa guerra, questo è il punto chiave dell'intero negoziato", ha detto il premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Il riferimento è all'incontro, non ufficializzato, che avrebbe avuto proprio giovedì scorso con il capo del Mossad, David Barnea, a Doha. Nelle ultime ore il movimento integralista palestinese, nel corso di incontri con i mediatori egiziani al Cairo, ha messo sul piatto una sua proposta, che prevede cinque anni di tregua in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi - 59 tra vivi e morti - e della liberazione di un certo numero di prigionieri palestinesi.

