Guerra Israele Medio Oriente, Idf: utilizzato a Gaza razzo Bar. LIVE

Le batterie di artiglieria dell'Idf hanno lanciato oltre 5.000 colpi contro obiettivi terroristici nell'area di Morag, un asse viario nel sud della Striscia di Gaza che prende il nome da un ex insediamento israeliano evacuato nel 2005. Durante queste operazioni, riferisce l'esercito, è stato impiegato per la prima volta il razzo guidato 'Bar', progettato per colpire rapidamente bersagli in scenari di combattimento complessi. Un "alto funzionario politico" israeliano ha rifiutato la proposta di Hamas per un cessate il fuoco di cinque anni in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha accusato l'Onu e l'Unrwa, di aver "strumentalizzano il diritto internazionale per privare Israele del suo diritto fondamentale di difendersi". "Non è Israele che dovrebbe essere processato, ma l'Onu e l'Unrwa che coordina gli aiuti a Gaza", ha detto.

