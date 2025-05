Nelle ore di attesa che hanno preceduto la prima fumata nera del Conclave per l'elezione del successore di Bergoglio, le telecamere di tutto il mondo sono state puntate sul comignolo della Sistina sempre presidiato dal volatile. Non è la prima volta che il gabbiano diventa protagonista: durante il Conclave del 2013 era stato creato un gruppo Facebook ad hoc per un volatile della stessa specie

La sera del 7 maggio, con due ore di ritardo rispetto alle previsioni, è arrivata la prima fumata nera del Conclave (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) chiamato ad eleggere il successore di Papa Francesco. Nell’attesa, il vero protagonista sui social è stato un gabbiano che, tra un volo e l’altro, non ha mai abbandonato il comignolo. Tra le 19 e le 21, mentre gli occhi dei pellegrini in piazza San Pietro e le telecamere del mondo erano puntate sul tetto della Cappella Sistina, l'inquadratura del comignolo di diverse emittenti televisive riprendeva un gabbiano fermo sul tetto. Le immagini hanno subito iniziato a fare il giro dei social, con numerosi post su X con l’immagine del volatile ritoccata per travestirlo da nuovo pontefice o rilanciata per rimarcare la lunga attesa per il verdetto. "Abbiamo un vincitore", scriveva un utente. "Il mondo è appeso alla fumata di un comignolo presidiato da un gabbiano", "il gabbiano fermo lì da ore è un attore pagato per mantenere la suspense", "l'animale più osservato al mondo probabilmente", altri tre post. "Accanto al comignolo della fumata spuntano due gabbiani e il loro pulcino", osservava una quarta utente.