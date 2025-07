Gaza, oltre 100 ong denunciano "carestia di massa" in atto. LIVE

In una dichiarazione 111 firmatari, tra cui Medici Senza Frontiere, Save the Children e Oxfam hanno avvertito che "i nostri colleghi e coloro che assistiamo stanno morendo".

Sfollati palestinesi sono stati sorpresi nel sonno l'altra notte da colpi esplosi da tank israeliani contro le loro tende nel campo di al-Shati, a Gaza City. Almeno 16 i morti, ma il bilancio delle vittime odierne in tutta la Striscia è di oltre 50 uccisi. 'Le immagini provenienti da Gaza sono insopportabili, bisogna finirla ora', dice la presidente della Commissione Ue von der Leyen. L'Onu parla di 'orrore senza precedenti nella storia recente' e stima che '1.000 persone affamate' siano state uccise in due mesi 'mentre cercavano cibo'. Una condotta condannata come 'indifendibile' dall'alto rappresentante Kallas. 'È Hamas a sparare ai civili', la replica del ministro Sa'ar.

Per ricevere le notizie di Sky TG24: