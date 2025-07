Dazi Trump, Ue: lista unica controtariffe da 93 miliardi dal 7 agosto

Financial Times: “L’Ue sia dura con Trump”

In ogni caso, secondo il Financial Times, la scadenza del primo agosto sui dazi è "un momento della verità per l'Ue che, dopo aver predisposto due pacchetti di contro-dazi da circa 93 miliardi di euro, "ora deve dimostrare di essere disposta ad attivare il suo ampio arsenale di strumenti non tariffari". Il quotidiano esorta l'Europa a "essere dura" nei confronti di Donald Trump, tenendosi "pronta a scatenare" il suo bazooka anti-coercizione. "Trump non ha fretta di raggiungere un accordo con un blocco che sembra disprezzare", evidenzia il foglio della City, indicando che "il più grave errore dell'Ue è stato pensare di poter negoziare un accordo tradizionale". Avvalendosi dello strumento anti-coercizione, l'Europa potrebbe iniziare con "misure mirate che minimizzino i danni", come escludere le aziende Usa dagli appalti pubblici, sospendere l'equivalenza normativa per le società finanziarie americane o tassare i ricavi pubblicitari delle Big Tech. "Dovrebbe anche minacciare di spingersi molto oltre, se necessario", insiste il Financial Times, sostenendo che tutto questo aiuterebbe "gli elettori americani a comprendere il costo della follia commerciale di Trump". Il tycoon "reagirà di certo", ma la sua capacità di escalation "non è più quella di un tempo", evidenzia ancora il quotidiano britannico, spiegando che "i dazi al 30% minacciati congelerebbero di fatto gli scambi" transatlantici, "quindi portarli al 50 o al 100%" sarebbe meno efficace, seppur Trump potrebbe "vendicarsi rinnegando gli impegni per la sicurezza europea o per l'Ucraina". Il nodo principale resta però interno, ovvero "radunare gli Stati membri dietro una line comune". "L'Italia e alcuni Paesi del fianco orientale restano riluttanti ad affrontare Trump" ma, si sottolinea nell'editoriale, dopo mesi di cautela, "Bruxelles può ora sostenere che i negoziati in buona fede con Washington hanno fatto il loro corso".