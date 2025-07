Dazi, Trump annuncia accordo col Giappone: "Pagherà il 15%"

Giappone investirà 550 miliardi negli Usa

"Abbiamo appena chiuso un enorme accordo con il Giappone" in base al quale il paese "pagherà tariffe reciproche agli Stati Uniti del 15%", ha dichiarato Trump attraverso la sua piattaforma Truth Social. Le importazioni di merci giapponesi erano già precedentemente soggette a dazi del 10%. Il paese asiatico, principale investitore straniero negli Stati Uniti, era stato esposto a maggiorazioni del 25%. Per il settore automobilistico, che genera l'8% dei posti di lavoro giapponesi, erano già in vigore tariffe del 25%, destinate ora a essere ridotte. Sebbene Trump non abbia fornito dettagli specifici, ha affermato che l'accordo prevede investimenti per un valore di "550.000 milioni di dollari negli Stati Uniti, che riceveranno il 90% dei benefici" e la creazione di "centinaia di migliaia di posti di lavoro". "Forse la cosa piu' importante è che il Giappone aprirà il suo paese al commercio, che include auto e camion, riso e altri prodotti agricoli", ha aggiunto il repubblicano.