Trump ritira di nuovo gli Stati Uniti dall'Unesco

Secondo la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, il presidente ha deciso di ritirare gli Usa dall'organizzazione Onu "che sostiene cause culturali e sociali woke e divisive, che sono completamente non in linea con la politica del buon senso per la quale gli americani hanno votato a novembre"

Donald Trump sta ritirando nuovamente gli Usa dall'Unesco, contestando all'organizzazione Onu tendenze anti-americane e anti-israeliane, nonché un'agenda woke. Lo riporta il New York Post ricordando che a febbraio scorso il presidente Usa aveva ordinato una revisione di 3 mesi della presenza americana nell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Durante la revisione i funzionari dell'amministrazione "hanno contestato le politiche dell'Unesco in materia di diversità, equità e inclusione, nonché i suoi pregiudizi pro-palestinesi e pro-Cina", ha detto un funzionario della Casa Bianca al media Usa.

La conferma del dipartimento

Il dipartimento di stato Usa ha confermato le anticipazioni di stampa sull'uscita degli Stati Uniti dall'Unesco, citando una "agenda globalista e ideologica per lo sviluppo internazionale in contrasto con la nostra politica estera 'America First'" e definendo la decisione di ammettere lo 'Stato di Palestina' come Stato membro "altamente problematica, contraria alla politica statunitense", nonché capace di contribuire "alla proliferazione della retorica anti-israeliana all'interno dell' organizzazione". Dal dipartimento di Stato si afferma che l'agenzia Onu per la cultura e l'Istruzione è di parte e promuove cause "divisive".