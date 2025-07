Dazi Usa, l'allarme di Confindustria: -0,8% sul Pil nel 2027

È il Centro Studi di Confindustria a lanciare l’allarme: se i dazi statunitensi sui beni europei dovessero salire al 30% con il cambio euro-dollaro ai livelli attuali, l’impatto sull’economia italiana sarebbe significativo. Le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti si ridurrebbero di circa 38 miliardi di euro, pari al 58% delle attuali vendite dirette nel mercato americano. Questo corrisponderebbe al 6% dell’export totale italiano e al 4% della produzione manifatturiera, considerando anche gli effetti indiretti lungo la filiera. La manovra comporterebbe un impatto netto negativo sul Pil italiano, stimato in una perdita dello 0,8% nel 2027 rispetto allo scenario base senza dazi. Gli investimenti in macchinari e impianti subirebbero una flessione dell’1%.

Gli scenari possibili

L’effetto dei dazi sarà ancora più forte nel caso dovessero diventare permanenti, perchè la conseguenza sarebbe lo spostamento di parte della produzione direttamente negli Stati Uniti. A rendere più difficile la situazione contribuiscono anche l’indebolimento del dollaro – che a luglio ha toccato una media di 1,17 contro l’euro, con picchi fino a 1,18 – e il rallentamento dell’economia statunitense. L’unica maniera per mitigare l’effetto negativo dei dazi potrebbe essere la capacità delle imprese italiane di diversificare i mercati di sbocco e di competere su elementi non legati al prezzo, come la qualità e l’innovazione dei prodotti. Secondo le simulazioni di Confindustria, infatti, le vendite verso altri mercati al di fuori degli Usa potrebbero crescere di circa 13 miliardi di euro entro il 2027, compensando parzialmente la perdita nel mercato americano. Tuttavia, l’export complessivo risulterebbe comunque in calo del 4%.