Dazi Trump, cos’è il bazooka economico europeo mai usato finora

Tra i primi prodotti made in Usa a essere inseriti nella prima fase del pacchetto di contromisure Ue, annunciata in primavera, sono state incluse ad esempio le moto Harley-Davidson, i jeans Levi’s, il burro d’arachidi, il tabacco e articoli per la cura della persona. Il 15 luglio 2025 è stata resa nota una nuova lista di controdazi, da oltre 72 miliardi di euro, che include: carni bovine e suine, suv, pick-up e componenti aeronautici legati a Boeing, le aragoste del Maine, gli agrumi della Florida ai microchip texani e alle tecnologie della Silicon Valley. Figurano anche comparti chiave per Stati agricoli e manifatturieri come la soia della Louisiana, la carne bovina e il pollame centrali per Nebraska e Kansas, e i prodotti in legno, considerati input strategici per la manifattura statunitense e cruciali per le economie di come Georgia, Virginia e Alabama. Insomma: sono due i fronti su cui Bruxelles prepara il contrattacco, l'agroalimentare e l'industria pesante.