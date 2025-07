Dazi, sarà possibile far cambiare idea a Trump?

L'Ue continua a negoziare con gli Usa sui dazi e la lettera inviata dal Presidente degli Stati Uniti all'Europa non ha contorni ben definiti. Trump si dice aperto ai colloqui con l'Europa, ma ribadisce anche che gli Stati Uniti sono stati derubati da amici e nemici allo stesso modo per decenni e la situazione non è più sostenibile. Come andranno avanti le trattative e in che direzione?