Mondo

Congo, Ruanda e la pace che non c’è

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La tregua stipulata a giugno tra i due Stati ha dimostrato tutta la sua fragilità. Con la ripresa dei combattimenti non vengono solo offuscate le speranze sulla fine del conflitto, ma anche la versione del presidente americano che tende a considerare gli effimeri cessate il fuoco, su questo come su altri fronti, come fine delle guerre. Le cose però sono ben più complesse

