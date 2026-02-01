Offerte Sky
Mondo

La Serbia è sempre più lontana dall’Ue?

Ludovica Passeri

All’indomani della visita della delegazione Ue a Belgrado per monitorare lo stato della democrazia nel Paese, l’adozione di un pacchetto di emendamenti alle leggi giudiziarie, che minacciano l’indipendenza della magistratura, preoccupano Bruxelles. Il Paese continua ad essere attraversato dalle proteste contro la corruzione e contro l’attuale leadership, ma anche il fronte delle opposizioni, guidate dagli studenti universitari, rappresenta un’incognita per il percorso di adesione di questo Paese, candidato dal 2012

