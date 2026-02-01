Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Scienze

Sul ghiaccio, a casa nostra

Daniele Moretti

Daniele Moretti
©Getty

Dalla discesa ipnotica sul pack marino alla base Mario Zucchelli, Rocco Ascione (capospedizione 41ª spedizione PNRA, ENEA) e Nicoletta Ademollo (ricercatrice ISP-CNR) raccontano logistica estrema, conflitti umani, collaborazioni internazionali e il “mal d’Antartide”. Tra sicurezza, Trattato Antartico e dati tossicologici, emerge il cuore scientifico di un continente che misura il nostro futuro

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ