Sul ghiaccio, a casa nostra

Dalla discesa ipnotica sul pack marino alla base Mario Zucchelli, Rocco Ascione (capospedizione 41ª spedizione PNRA, ENEA) e Nicoletta Ademollo (ricercatrice ISP-CNR) raccontano logistica estrema, conflitti umani, collaborazioni internazionali e il “mal d’Antartide”. Tra sicurezza, Trattato Antartico e dati tossicologici, emerge il cuore scientifico di un continente che misura il nostro futuro