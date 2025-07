Dazi Usa, presidenza Ue: “Intesa equa o pronti a reagire”

Sefcovic: “Rammarico e delusione per lettera Trump”

Sulla stessa linea il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, che ha chiarito come il Consiglio di oggi sia "uno degli incontri più importanti, dato il contesto sempre più difficile del commercio internazionale. E inizieremo dalle relazioni Ue-Usa dove abbiamo accolto con rammarico e delusione, la lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti all'Unione europea, soprattutto considerando la fase avanzata dei nostri negoziati in corso". "L'attuale incertezza causata da dazi ingiustificati non può persistere all'infinito e pertanto dobbiamo prepararci a tutti gli esiti, compresa" la possibilità "se necessario, di misure proporzionate e ponderate per ripristinare l'equilibrio nelle nostre relazioni transatlantiche. Discuterò con i ministri i prossimi passi per le prossime settimane", ha insistito Sefcovic.

Sefcovic: "Oggi nuovi colloqui"

Ad ogni modo, la linea del dialogo è quella che, al momento, si predilige. Lo stesso Sefcovic avrà un nuovo scambio con le controparti americane oggi: "Non riesco davvero a immaginare di rinunciare" a raggiungere un accordo "senza aver fatto un tentativo serio", ha sottolineato. "Continuiamo a credere che il nostro rapporto transatlantico meriti una soluzione negoziata, in grado di gettare le basi per nuova stabilità e cooperazione. Per questo manteniamo aperto il dialogo con l'amministrazione Usa".