Dazi, stangata di Trump contro il Canada. L’Ue attende

È arrivata la stangata degli Stati Uniti al Canada: il presidente Donald Trump ha infatti annunciato dazi del 35% conto Ottawa , a partire dal primo agosto. E cresce anche l’incertezza sul negoziato tra Usa e Ue: "Vediamo cosa succederà quando i nostri amici a Washington si sveglieranno tra qualche ora”, è il commento che rimbalza dalla sala stampa della Commissione europea. A trapelare è l'incertezza che ancora aleggia sul negoziato. Nessuno a Bruxelles mette la mano sul fuoco per un'intesa "imminente" sui dazi con gli Stati Uniti, tra annunci e "repentini cambiamenti" che restano il tratto distintivo di Donald Trump. Intanto il presidente dell’Abi Patuelli ha avvertito che serve “disinnescare i dazi o rischiamo la recessione”, mentre il governatore di Bankitalia Panetta ha parlato di “un'opportunità per l'Europa dalla debolezza del dollaro”.

L’attesa dell’Ue

Il portavoce della Commissione europea Olof Gill ha detto che “la nostra priorità resta raggiungere un accordo di principio", ribadendo che nelle ultime ore non si sono ricevuti segnali dagli Stati Uniti e che non si prevedono nuovi incontri nel fine settimana. Il tempo in vista della deadline del primo agosto, però, stringe e allo scoccare della mezzanotte tra lunedì e martedì - salvo un'ulteriore proroga - scatterà automaticamente il primo pacchetto di contro-dazi varato ad aprile ma tenuto in stand-by in nome del dialogo. E, davanti a uno scenario che "può cambiare da un momento all'altro", un nuovo rinvio potrà essere deciso "in un batter d'occhio".

La trattativa con gli Usa

Ieri il presidente degli Stati Uniti aveva confermato che le lettere all'Europa e al Canada - già minacciate lunedì - erano sul punto di partire. Un annuncio subito tradotto in realtà per Ottawa, con un colpo del 35% a rincarare ulteriormente l'aliquota del 25% già in vigore. Per Bruxelles, invece, il conto resta sospeso. Accantonata l'ambizione di un'intesa a dazi zero, il lavoro del capo negoziatore Maros Sefcovic si concentra su un'intesa quadro snella - di tre, quattro pagine da affinare successivamente - con una tariffa base Usa al 10% e sconti mirati per i settori strategici come l'aviazione e gli alcolici (anche se sul vino la partita appare tutt'altro che chiusa). L'automotive resta uno dei nodi più delicati, alla ricerca di deroghe sull'attuale tariffa del 25% che zavorra l'intero comparto e le ammiraglie tedesche.