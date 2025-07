Dazi Trump all’Ue, ecco quali sono le regioni italiane più colpite

Per quanto riguarda il Nord-Est, a lanciare un grido di allarme in queste ore è soprattutto il settore dell’ottica in Veneto. "Il nostro territorio è fortemente esposto”, evidenzia Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno - Dolomiti e dell’associazione nazionale fabbricanti articoli ottici (Anfao). Per il sistema produttivo bellunese Anfao stima un duro colpo “non solo per l'occhialeria ma anche per l'intera filiera industriale che guarda con determinazione ai mercati esteri”. “Le imprese chiedono chiarezza, regole e fiducia: non possono operare in un clima di incertezza e instabilità”, afferma Berton.