Trump a Ue: "Da agosto dazi al 30%". Bruxelles: "Risposta è pronta"

Nella partita dei dazi , Donald Trump ha sorpreso di nuovo l’Ue. Questa volta lo ha fatto con la lettera shock , del 12 luglio, in cui minaccia tariffe al 30% sull'export europeo dall'1 agosto. Il presidente americano ha però lasciato aperto anche uno spiraglio di trattativa, ipotizzando modifiche se - si rivolge a Ursula von der Leyen - "desiderate aprire i vostri mercati commerciali, finora chiusi, agli Stati Uniti ed eliminare le vostre politiche tariffarie e non tariffarie e le barriere commerciali". Immediata la reazione della presidente della Commissione europea, che si è detta "pronta a continuare a lavorare per un accordo entro l'1 agosto", ma avvisando che allo stesso tempo l'Ue adotterà "tutte le misure necessarie" per salvaguardare i propri interessi, "inclusa l'adozione di contromisure proporzionate, se necessario". Von der Leyen ha anche ammonito che i dazi al 30% "interromperebbero le essenziali catene di approvvigionamento transatlantiche, a scapito di imprese, consumatori e pazienti su entrambe le sponde dell'Atlantico". "Pieno sostegno" agli sforzi della Commissione europea nelle trattative da Palazzo Chigi, che auspica "un accordo equo", e che ricorda: "Non avrebbe alcun senso innescare uno scontro commerciale tra le due sponde dell'Atlantico".

La reazione di Francia e Germania

Sul tema ieri sera è arrivata anche la reazione francese. "Nell'unità europea, spetta più che mai alla Commissione affermare la determinazione dell'Unione a difendere con risolutezza gli interessi europei. Ciò include l'accelerazione della preparazione di contromisure credibili, mobilitando tutti gli strumenti a disposizione, compreso il meccanismo anticoercizione, qualora non si raggiunga un accordo entro il 1° agosto", ha dichiarato su X il presidente francese Emmanuel Macron. Anche il ministro dell'Economia tedesco ha invitato l'Ue a negoziare "pragmaticamente" con gli Stati Uniti: "Spetta ora all'Ue, nel tempo che le rimane, negoziare pragmaticamente una soluzione con gli Stati Uniti che si concentri sui principali punti di conflitto".

Lo scenario dei contro-dazi

In ogni caso, i contro-dazi dell'Ue sono pronti da tempo: si tratta di due pacchetti affiancati dal bazooka - per ora nel cassetto - delle sanzioni sulle Big Tech e dello stop agli investimenti Usa sul suolo continentale. Dalle highway agli scaffali della middle class americana, il primo set colpirebbe i simboli delle roccaforti repubblicane, con tasse al 10% e al 25%, articolate in tre fasi per rispondere alle tariffe su acciaio e alluminio ufficializzate a marzo da Trump (e raddoppiate a giugno), raccogliendo fino a 20,9 miliardi di euro. Il pacchetto riporta in auge l'arsenale già usato durante il primo mandato del tycoon, colpendo Harley-Davidson, auto, yacht, jeans Levi's, burro d'arachidi, mirtilli, tabacco, articoli per la cura della persona. Tassati, come detto, anche acciaio, alluminio, elettrodomestici e tecnologia leggera. A essere colpito sarà poi il cuore agricolo-industriale americano: carne e pollame del Midwest, legname del Sud, cereali, fast-food, moda e cosmetici. Infine, la soia della Louisiana e le mandorle californiane.