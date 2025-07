Quanto potrebbero pesare sul made in Italy i dazi Usa? Gli scenari

Secondo una stima di Coldiretti, l'impatto dei dazi all'Ue sulle famiglie americane potrebbe superare i 2,3 miliardi di euro. Per le filiere dell'agroalimentare italiano si profila uno scenario già sperimentato in occasione delle tariffe aggiuntive imposte dal tycoon nel suo primo mandato, che avevano portato a un calo delle vendite a doppia cifra per i prodotti colpiti. La sigla che riunisce i coltivatori italiani teme anche un rimbalzo dell'industria del tarocco, stimata in un valore di 40 miliardi di euro. Coldiretti ha effettuato poi una prima proiezione sulle tariffe aggiuntive per alcuni prodotti simbolo del made in Italy: arriverebbero al 45% per i formaggi, al 35% per i vini, al 42% per il pomodoro trasformato, al 36% per la pasta farcita e al 42% per marmellate e confetture omogeneizzate