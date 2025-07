Made in Italy, le nostre imprese fanno shopping all'estero

Il made in Italy non è solo preda. È anche capace di guardare oltre confine con investimenti e acquisizioni. Shopping che spesso rimane in sordina e che conquista gli onori della cronaca per lo più quando sono i grandi marchi, quelli più conosciuti, a muoversi.

Nutella e corn flakes

È il caso di Ferrero, l'azienda della Nutella, che compra Kellog’s, uno dei simboli dell’industria alimentare americana nota in tutto il mondo per i cereali da colazione. Operazione da 3,1 miliardi di dollari che segna un ulteriore passo, per il gruppo piemontese, verso l’espansione negli Stati Uniti dove già da tempo è attiva.