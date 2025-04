Prada Versace, accordo in arrivo: cifra finale intorno a 1,3 mld euro

Secondo il Financial Times Prada potrebbe acquistare Versace con uno sconto di 200 milioni di dollari in seguito all'impatto della guerra commerciale di Donald Trump. John Idol, l'ad di Capri Holding, sarebbe in queste ore a Milano ma gli aggiustamenti di prezzo potrebbero far slittare l'annuncio dell'accordo che era atteso per oggi dopo oltre un mese di trattative esclusive

Prada avrebbe intenzione di mettere sul piatto - secondo le ultime indiscrezioni di stampa - 1,38 miliardi di dollari, rispetto agli 1,6 miliardi a cui puntava Capri Holding, che ha in portafoglio Versace. La trattativa va quindi avanti tra le turbolenze dei mercati e la guerra dei dazi. Questa mattina il gruppo guidato da Patrizio Bertelli e Andrea Guerra corre in Borsa, strappa in rialzo del 9%, rallenta ma il rally non si ferma con un rialzo del 5,37% a 48 dollari di Hong Kong sulle attese che si chiuda l'accordo. Capri Holding in Borsa a Wall Street ha chiuso in rialzo del 31% a 16,36 euro scommettendo sulla vendita di Versace.

Le negoziazioni

Inizialmente lo 'showdown' per l’operazione, che sta subendo le oscillazioni di Borsa, era atteso per oggi anche se non è stato mai ufficializzato un termine del periodo per negoziare in esclusiva. Secondo il Financial Times Prada potrebbe acquistare Versace con uno sconto di 200 milioni di dollari in seguito all'impatto della guerra commerciale di Donald Trump. John Idol, l'ad di Capri Holding, sarebbe in queste ore a Milano ma gli aggiustamenti di prezzo potrebbero far slittare l'annuncio dell'accordo che era atteso per oggi dopo oltre un mese di trattative esclusive. Il prezzo iniziale richiesto da Capri di 3 miliardi di euro e il futuro della direttrice creativa di Versace, Donatella Versace, sono stati due dei principali punti critici delle trattative, secondo quanto riferito al Ft da persone vicine ai colloqui. Il mese scorso, Donatella Versace si è dimessa dopo 30 anni al timone creativo del suo marchio omonimo ed è stata sostituita da Dario Vitale, direttore del design di Miu Miu, uno dei marchi del Gruppo Prada. La mossa è stata vista come un segno che i due gruppi si stavano avvicinando a un accordo e ora un accordo a prezzo ridotto significherebbe che Capri subirebbe un taglio ancora più forte su Versace, che ha acquistato nel 2018 dalla famiglia Versace a un valore aziendale di 1,83 miliardi di euro.