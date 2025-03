Donatella Versace lascia la direzione dell'iconico brand di famiglia

La notizia era nell'aria da settimane, se non da mesi. Donatella Versace lascia la direzione creativa del brand di famiglia, dopo oltre trent'anni come responsabile e referente dello stile della iconica casa di moda. Versace sarà guidato da Dario Vitale , che ha lavorato in Miu Miu e che prenderà posto nel quartier generale del brand da aprile. La notizia è stata commentata dalla designer stessa su Instagram in un post che contiene dettagli sul suo nuovo ruolo in Versace. Donatella Versace sarà "Chief Brand Ambassador" , ovvero, ambasciatrice del marchio nel mondo per tutte le attività connesse all'azienda, incluse quelle filantropiche.

"Spero di avervi resi orgogliosi"

Donatella Versace è sempre stata protagonista della storia di Versace, sorella minore e prima prima musa del fondatore del brand, il leggendario Gianni che ha rivoluzionato il Made in Italy col suo talento e la sua visione dell'universo femminile, poi punto di riferimento assoluto per una stagione lunga trent'anni e che adesso giunge alla fine.

Si cambia pagina ma è solo un nuovo capitolo: quello di Donatella Versace non è affatto un addio. Continuerà a rappresentare il marchio Versace nel mondo con la potenza e l'energia che, del resto, è nel suo DNA.

"È stato il più grande onore della mia vita portare avanti l'eredità di mio fratello Gianni. Lui era il vero genio, ma spero di avere un po' del suo spirito e della sua tenacia", scrive Donatella Versace nel post con cui ha annunciato di lasciare il suo posto a Dario Vitale, un giovane designer che ha selezionato lei stessa per consegnargli le chiavi dell'ufficio stile.

Del resto, chi segue e ha seguito le mosse di Donatella Versace sa bene che una delle sue principali preoccupazioni, oltre a rendere onore alle radici della casa di moda con la Medusa, è sempre stata quella di selezionare e valorizzare i giovani talenti, tra i quali poteva nascondersi un suo ipotetico successore.

Casa Versace, ora, risponderà a un nuovo direttore creativo, Dario Vitale, che è cresciuto da Miu Miu e che ha già ricevuto la benedizione di Donatella.

Cosa farà lei? Sarà ancora più visibile, probabilmente, dal momento che sarà il volto di Versace nel mondo, sul red carpet e nei posti che contano. Da capo degli ambassador del marchio sarà una super testimonial con una cassa di risonanza enorme - adesso è seguita da oltre dodici milioni di follower solo su Instagram.

È stata la prima donna ad incarnare i valori di Versace (l'aveva scelta proprio suo fratello Gianni) ed oggi, con questa decisione coraggiosa, dimostra come non mai la sua forza.

"Spero di avervi resi orgogliosi" ma quel "You" del post che contiene alcuni momenti indimenticabili della sua vita in Versace, può essere interpretato in più modi. Donatella Versace si rivolge al fratello Gianni o al pubblico che è rimasto fedele negli anni alla iconica casa di moda? Forse non è necessario trovare un unico destinatario in una giornata di ringraziamenti, ricordi e gratitudine.