Milano Fashion Week, la sfilata di Versace S/S 2024. FOTO

Claudia Schiffer super star della spettacolare sfilata di Versace, appuntamento di rilievo nel calendario della Milano Fashion Week 2023 dedicata alle collezioni Spring/Summer 2024, è il personaggio chiave per capire le ispirazioni che animano l'ultima collezione firmata da Donatella Versace che guarda agli anni Novanta, più precisamente al biennio 1994-95, per ricreare, rendendoli attuali, look ideati in origine da suo fratello Gianni. Anche allora la supermodella tedesca era stata chiamata in passerella per chiudere lo show

