La Vacanza, la collezione moda di Dua Lipa x Versace

La collezione ideata a quattro mani da Donatella Versace e Dua Lipa è il frutto della collaborazione tra la stilista e la cantante con la vocazione di designer. “La Vacanza”, questo il nome suggestivo della collezione, è già in vendita per il pubblico secondo la formula commerciale vincente see now, buy now.

Donatella Versace e Dua Lipa: due stiliste, due amiche Le collaborazioni nella moda sono il fenomeno più consistente dell'ultimo decennio e la qualità dei crossover non smette di stupire un pubblico di consumatori sempre più avido di novità. Versace La Vacanza, la collezione donna co-disegnata da Donatella Versace e Dua Lipa, ha stuzzicato la fantasia dei fan delle due artiste, ciascuna ultra famosa nel proprio campo, rispettivamente, la moda e la musica, fin dal suo annuncio. Introdotta come il frutto di due menti creative, la collezione è il risultato della fusione dello stile di due donne forti, libere, originali e anticonformiste, che già da anni collaborano sul fronte moda e che sono, prima di ogni altra cosa, grandi amiche.

Il legame umano tra Dua Lipa e Donatella Versace è strettissimo e gli abbracci sui red carpet, sui palcoscenici e sulle passerelle tra le due donne sono sinceri così come sono autentiche le parole che la stilista ha speso per la sua giovane amica sui social al termine della sfilata ringraziandola per averla ispirata durante questo percorso creativo.

Dua Lipa, dal canto suo, ha sempre dimostrato grande apprezzamento per lo stile di Versace ed ha indossato le creazioni del brand in molte delle sue apparizioni pubbliche più importanti, dal Met Gala ai Grammy Awards. Testimonial del brand per la campagna Fall/Winter 2021, la popstar è anche apparsa in passerella al termine della sfilata della collezione Spring/Summer 2022 che si è svolta nell'ambito della Milano Fashion Week nel settembre 2021. approfondimento Versace, il volto della campagna S/S 2023 è Emily Ratajkowski VIDEO

La collezione ispirata all'archivio di Versace (epoca Gianni) Composta da circa quaranta look quasi tutti femminili tra i quali spuntano alcuni look maschili, La Vacanza racchiude tutti i capi e gli accessori irrinunciabili per la stagione estiva, dai costumi da bagno, agli abiti da sera, ai completi col blazer da indossare con le décolleté a punta o con gli stivali modello texano. Il mix di stili descrive perfettamente il guardaroba giovane e di tendenza che indosserebbe Dua Lipa, una star che è conosciuta per il talento quanto per lo stile, che è sempre espressione delle ultime tendenze delle passerelle. Non mancano quindi, i look metal, minigonne a vita bassa e giacche corte, gli slip dress in maglia metallica ultra colorati, i top bralette con gli incroci e le fibbie oro che richiamano l'immaginario Versace, i sandali con platform, i top bustier e gli abiti neri e seducenti che da sempre sono i preferiti delle amanti del brand.

In più, capi in spugna e una serie di uscite a pois con motivo Butterfly & Ladybugs proveniente direttamente dall'archivio Versace della metà degli anni Novanta. L'eredità di Gianni non smette mai di riaffiorare, vivida, anche in questa collezione che si rifà moltissimo, nelle linee, nelle stampe e nei dettagli, a quanto ha ideato il leggendario designer negli anni della sua massima espressione.

Notevoli, come sempre, tutti gli accessori, dalle borse tempestate di cristalli, agli orecchini con la medusa, ai bracciali e agli anelli su cui le farfalle si fanno spazio tra le pietre colorate. La palette va dal rosa baby al verde menta, all'azzurro cielo e comprende il bianco e nero. approfondimento Donatella Versace e Dua Lipa presenteranno una collezione moda

L'estate italiana di Dua Lipa Su tutto c'è la voglia di divertirsi da mattina a sera, di risplendere sotto al sole del Mediterraneo, la location dell'estate tipicamente italiana che anima i sogni di relax di Donatella Versace e Dua Lipa che hanno ammesso, entrambe, di amare la bella stagione sopra ogni altra cosa. Insieme hanno scavato negli archivi del brand e insieme, probabilmente, spenderanno qualche giorno nei prossimi mesi quando si concederanno una pausa dai rispettivi impegni. Alla sfilata di Cannes, oltre alle top model sulla passerella (tra cui Irina Shayk, Vittoria Ceretti, Lila Moss e Stella Maxwell), anche Romain Gavras, fresco di debutto come fidanzato di Dua Lipa sempre a Cannes. Dua Lipa, inoltre, è la protagonista della campagna pubblicitaria della collezione che ha appena debuttato online ma non c'è tempo per godersi questi traguardi: venerdì 26 maggio esce Dance The Night il singolo che fa parte della colonna sonora del film Barbie.

