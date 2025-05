Lady Gaga infiamma Rio, al concerto gratuito oltre 2 milioni di fan

La cantante, vestita con un abito rosso scarlatto, ha fatto scatenare la folla in delirio assiepata sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, con il suo concerto gratuito che ha richiamato oltre due milioni di persone

Un fiume di fan ha invaso la spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro per assistere all'attesissimo concerto gratuito di Lady Gaga. Vestita di un abito rosso scarlatto, la popstar americana ha fatto scatenare il delirio tra la folla, stimata dalle autorità locali in circa 2,1 milioni di persone. L'esibizione, la prima in Brasile dal 2012, è iniziata con la potente "Bloody Mary", per poi proseguire con "Abracadabra", una delle hit del suo ultimo album "Mayhem", pubblicato a marzo. Già nei giorni precedenti all'evento, l'afflusso di fan in città era stato imponente, testimoniando l'enorme popolarità dell'artista.

2,1 milhões de pessoas em Copacabana!

Gaga, obrigada por fazer história com a gente!



Fonte: Produção, Prefeitura e PM pic.twitter.com/ARJoUsh9no — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) May 4, 2025

Boom economico e sicurezza imponente per l'evento Il concerto di Lady Gaga non è stato solo un successo di pubblico, ma si preannuncia anche un importante volano per l'economia locale. Il consiglio comunale di Rio stima un ritorno economico di circa 100 milioni di dollari, un incremento di quasi il 30% rispetto al concerto gratuito di Madonna organizzato nella stessa location un anno fa. Per garantire la sicurezza di un evento di tale portata, le autorità hanno dispiegato un ingente dispositivo di sicurezza, con oltre 5.000 agenti, l'ausilio di droni e un sistema di telecamere a circuito chiuso con tecnologia di riconoscimento facciale.

Lady Gaga performs for the biggest crowd of her career in Brazil’s Copacabana Beach.



pic.twitter.com/OmNqg6uDrM — Pop Base (@PopBase) May 4, 2025