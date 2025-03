11/13 ©Getty

LOVE FOR SALE - Nel settembre 2021 è uscito un nuovo album insieme a Tony Bennett, ideale seguito di Cheek to Cheek. Si tratta di interpretazioni di standard jazz di Cole Porter. Due i singoli estratti: I Get a Kick Out of You e la title track Love for Sale. Il disco ha vinto il Grammy come Best Traditional Pop Vocal Album. Il duo ha tenuto un live al Radio City Music Hall, chiamato One Last Time, prima che Bennett si ritirasse dalle esibizioni dal vivo. Lo speciale ha ricevuto quattro nomination agli Emmy