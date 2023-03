9/15 ©IPA/Fotogramma

Nel 2016 Lady Gaga prende parte alla cerimonia degli Oscar in qualità di performer ma anche di artista nominata per la canzone Till It Happens To You, brano contenuto nel documentario The Hunting Ground. La cantante viene introdotta sul palco dall'allora vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden e si esibisce al pianoforte circondata da giovani studenti. La canzone parla di una dolorosa esperienza personale e richiama il tema della violenza nei college privati americani